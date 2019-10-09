الدفاع الأمريكية تؤكد مقتل زعيم القاعدة بشبه القارة الهندية

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019
وزارة الدفاع الأمريكية
كتب
وكالات
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في بيان لها أمس الثلاثاء، مقتل المطلوب "عاصم عمر" زعيم تنظيم القاعدة بشبه القارة الهندية، بعد غارة أمريكية استهدفت موقع لعناصر حركة طالبان في إقليم هلمند جنوب أفغانستان.
وقالت الوزارة في بيانها إنّ "عملية أمريكية خاصة نفذت غارة على موقع لعناصر طالبان في إقليم هلمند، جنوبي أفغانستان؛ أسفرت عن مقتل عاصم عمر، زعيم القاعدة بشبه القارة الهندية"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية).
وأضافت أنّ العملية تمت في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأوضحت المديرية الوطنية للأمن في أفغانستان، إن عمر الذي تزعم التنظيم في شبه الجزيرة الهندية منذ تأسيسه في عام 2014، مواطن باكستاني فيما قالت بعض التقارير إنه ولد في الهند.
وقالت مديرية الأمن على تويتر إن عمر "قتل مع ستة آخرين في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية، معظمهم باكستانيون"، لافتة أن عمر كان "ملتحقا" بحركة طالبان.
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