شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل زعيم «القاعدة» في الهند والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كابول)

قتل زعيم تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة الهندية في غارة أمريكية - أفغانية مشتركة الشهر الماضي، وأعلن مسؤولون أفغان أمس (الثلاثاء) مقتل عاصم عمر، الذي تزعم التنظيم الإرهابي في شبه الجزيرة الهندية منذ تأسيسه عام 2014، في غارة في 23 ‏سبتمبر على مجمع لطالبان في منطقة موسى قلعة بولاية هلمند الأفغانية.

وقالت المديرية الوطنية للأمن في أفغانستان، إن عمر مواطن باكستاني فيما أفادت بعض التقارير بأنه ولد في الهند.

وذكرت مديرية الأمن في تغريدة على تويتر، أن عمر قتل مع 6 أعضاء آخرين في القاعدة معظمهم باكستانيون، مضيفة أن عمر كان ملتحقا بحركة طالبان.

وجاءت الغارة في إطار عملية قامت خلالها الولايات المتحدة بتأمين الدعم الجوي. وقالت السلطات إنها ستحقق في تقارير ذكرت أن 40 مدنيا، بينهم أطفال، قتلوا في ضربة جوية خلال العملية. وأوضحت مديرية الأمن أن من بين أعضاء القاعدة الستة الذين قتلوا في الغارة رجل يدعى ريحان، مهمته التواصل مع زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.