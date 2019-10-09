شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم في إب.. والشرعية تسيطر على «حشاء الضالع» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

أحكمت قوات الشرعية اليمنية أمس (الثلاثاء) سيطرتها على عدد من المناطق في مديرية الحشاء بمحافظة الضالع، وسط تقدمها نحو محافظة إب. وقال مصدر عسكري، إن الجيش الوطني استكمل تمشيط مدينة الفاخر بالكامل بعد تحريرها في إطار خطة أطلقها فجراً تمكن خلالها من تدمير تحصينات الحوثي في الخطوط الأمامية بمنطقة الزبيرات والتقدم نحو منطقة سليم وصولاً إلى مدينة الفاخر وسط تغطية نارية جوية ومدفعية.

وأكد المصدر أن خسائر المليشيا كبيرة جداً وهناك عشرات القتلى لا تزال جثثهم مترامية في الوديان، فيما تواصل قوات الشرعية تقدمها لاستكمال تحرير كافة مناطق ومديريات الضالع والتقدم نحو محافظة إب وسط اليمن.

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وقال المتحدث باسم جبهة الضالع ماجد الشعيبي، إن الانتصارات تتوالى فبعد تأمين منطقة الفاخر نفذت قواتنا هجوما عنيفا على مليشيا الحوثي في جبهة الأزارق وتمكنت من تحرير مواقع عدة أهمها موقع لكمة ورزان وموقع القرن ولكمة اليهودي وموقع الأساس وموقع نقطة مقطار وجميعها مواقع تابعة إداريا لمنطقة الحشاء. وأضاف أن قوات الجيش تضع اليوم أقدامها في عمق محافظة إب في تقدم ملحوظ لتأمين محافظة الضالع بشكل كامل والانطلاق صوب تحرير مناطق شاسعة من هذه المحافظة المحتلة من قبل مليشيا الحوثي.

من جهة أخرى، قتل 4 أطفال وأصيب 2 آخران من أسرة واحدة أمس الأول في انفجار عبوة ناسفة من مخلفات المليشيا في قرى وادي نخلة الواقعة على الطريق الرابط بين تعز والحديدة.

فيما فجر مسلحون مجهولون أمس (الثلاثاء) أنبوب نقل النفط الخام من حقول الإنتاج في قطاع العقلة إلى ميناء التصدير في سواحل النشيمة.