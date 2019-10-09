شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المنيا يطالب بإنشاء 3 كبارى فى مركز مغاغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب إيهاب عبد العظيم بطلب إحاطة بشأن إنشاء 3 كبارى بمركز مغاغة محافظة المنيا، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين فى الحركة والتنقل فى حياتهم اليومية، خاصة أن المناطق المشار إليها فى حاجة ماسة لهذه الكبارى على وجه السرعة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الكوبرى الأول المراد إنشاؤه على النيل ليربط قرى شرق مغاغة بغربها، وتم المطالبة بتوفير اعتماد مالى وقدره مليار ونصف جنيه، لافتًا إلى أنه سيخدم مركزى مغاغة والعدوة، بالإضافة لكوبرى علوى سيارات يربط شرق مدينه مغاغة بغربها يحل مشكله تكدس السيارات والمواطنين غرب وشرق المدينة، خاصة أثناء توقف القطارات بمغاغة تم الحصول على جميع الموافقات من رى وطرق وسكك حديد ومرور.

وأشار عبد العظيم، إلى أنه جرى عمل المعاينة من جميع الجهات وعمل المقايسة اللازمة وتقدر بحوالى 83 مليون جنيه، والحصول على موافقة لجنة المقترحات والشكاوى، على إنشاء الكوبرى بالاشتراك مع مشرع تطوير مزلقانات السكك الحديدية بمبلغ 50 مليونًا، على أن يجرى تدبير المبلغ الأخر من المحافظة أو أى جهة أخرى.

واستطرد عبد العظيم: "الكوبرى الثالث والأخير كوبرى علوى سيارات ومشاه يخدم مجمع المدارس، لافتًا إلى أن الفترة السابقة شهد ملف النقل وشبكة الطرق طفرة حقيقية غير مسبوقة على مستوى الجمهورية، مما انعكس أثرها على الخدمة المقدمة للمواطنين فى هذا الإطار الحيوى".