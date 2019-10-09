"الأعلى للإعلام": محاربة القرصنة فى المجال الإعلامى تحمى حقوق المنتجين والمبدعين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يملك أدوات لمنع القرصنة على حقوق الملكية الفكرية فى مجال المصنفات الفنية، مضيفًا أن لائحة الجزاءات الصادرة عن المجلس سيتم تطبيقها فى حدها الأقصى لأى وسيلة إعلامية تنتهك الحقوق الحصرية للأعمال الإبداعية.

وأضاف جمال شوقى، فى تصريحات له، أن محاربة القرصنة فى المجال الإعلامى تحمى حقوق المنتجين والمبدعين، كما تحمى صناعة السينما.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكد من قبل أنه فى إطار رصد المجلس ومتابعة المواقع الإلكترونية المختلفة فلقد تم رصد العديد من المواقع التى تقوم ببث محتوى مملوك للغير من أعمال درامية ومسلسلات وأفلام، مما يكبد منتجى وأصحاب هذا المحتوى خسائر بالغة.