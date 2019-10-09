لمدة 3 أيام..دورة تدربيبة حول "إدارة الحالة للأطفال" في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن المهندس صبري عبد المنعم، منسق اللجنة العامة لحماية الطفل بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عقد اللجنة دورة تدريبية لمدة 3 أيام بقاعة حديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ حول "إدارة الحالة للأطفال"، وذلك بالتنسيق مع منظمة يونسيف مصر.

وأكد منسق عام حماية الطفل بديوان عام محافظة كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، أنه جرى تنظيم فعاليات اليوم الأول أمس الثلاثاء، بحضور محمد عز، منسق المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة كفر الشيخ، وعمرو فتحي العباسي، مدير وحدة الحماية بجمعية سيدات الأعمال بفوه والاخصائيين بالجمعية.

وقال عبد المنعم إن الدورة تأتى في إطار سعي المجلس القومي للطفولة والأمومة لتفعيل منظومة حماية الطفل على المستوى الوطني بالشراكة مع منظمة يونيسيف مصر وبالتنسيق مع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ والدكتورة عزة عشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالقاهرة.

وأضاف أن الدورة خاصة لمديرو وحدات حماية الطفل والأخصائي الإجتماعي للجان حماية الطفل بالوحدات المحلية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.