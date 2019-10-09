محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:
أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، افتتاح 5 مدارس جديدة وتوسعات بمدرسة أخرى للتعليم الأساسي والثانوي بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لإنتصار السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للأهالي.
وأضاف رجب، في تصريح صحفي، أنه عقب تنفيذ عدة مشروعات في مجال الإسكان مثل سكن مصر ودار مصر للإسكان المتوسط والإسكان المتميز، جرى تدشين 7 مدارس "تعليم أساسي وثانوي" بإجمالي 226 فصلا، في 4 أحياء ضمن خطة العام المالي الجاري.
وأوضح رئيس جهاز تنمية المدينة أنه من المقرر نقل المدارس إلى هيئة الأبنية التعليمية بدمياط بنظام نقل الأصول لإستيعاب عدد كبير من أبناء المدينة في العام الدراسي المقبل، أملا في تخفيض كثافة الفصول وتخفيف العبء المالي على أولياء الأمور.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جهاز دمياط الجديدة: تدشين 7 مدارس لمواجهة كثافة الفصول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.