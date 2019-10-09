رئيس جهاز دمياط الجديدة: تدشين 7 مدارس لمواجهة كثافة الفصول

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، افتتاح 5 مدارس جديدة وتوسعات بمدرسة أخرى للتعليم الأساسي والثانوي بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لإنتصار السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للأهالي.

وأضاف رجب، في تصريح صحفي، أنه عقب تنفيذ عدة مشروعات في مجال الإسكان مثل سكن مصر ودار مصر للإسكان المتوسط والإسكان المتميز، جرى تدشين 7 مدارس "تعليم أساسي وثانوي" بإجمالي 226 فصلا، في 4 أحياء ضمن خطة العام المالي الجاري.

وأوضح رئيس جهاز تنمية المدينة أنه من المقرر نقل المدارس إلى هيئة الأبنية التعليمية بدمياط بنظام نقل الأصول لإستيعاب عدد كبير من أبناء المدينة في العام الدراسي المقبل، أملا في تخفيض كثافة الفصول وتخفيف العبء المالي على أولياء الأمور.