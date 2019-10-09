"أوفر دوس".. كشف لغز العثور على جثة شاب داخل حديقة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، غموض واقعة العثور علي جثة شاب، داخل حديقة تتوسط عقارات سكنية بمنطقة سموحة، فيما تبين من التحقيقات وفاته آثر تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين "أوفر دوس".

تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ لقسم شرطة سيدي جابر يفيد وجود جثة شاب داخل حديقة بمنطقة سموحة.

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انتقل مأمور وضباط قسم شرطة سيدي جابر، رفقة سيارة الإسعاف إلي موقع الحادث، وتبين من الفحص العثور علي جثة المدعو "ن.ع.ح"، 37 عامًا، حاصل علي ليسانس آداب، من محافظة البحيرة، ملقي علي وجهه داخل الحديقة المشار إليها.

وتبين من المعاينة وجود "سرنجة" وآثار دماء بجوار الجثة، لتشير التحريات أن المذكور لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين "أوفر دوس".

تحرر محضر بقسم شرطة سيدي جابر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بنقل جثة المتوفي لمشرحة كوم الدكة وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي عن الواقعة.