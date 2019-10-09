كان يعبر الشارع.. سرعة دراجة نارية تتسبب في جروح خطيرة لشخص في طنجة

خلفت حادثة سير خطيرة، أمس الثلاثاء، في طنجة، إصابة شخص بجروح خطيرة، بعدما صدمته دراجة نارية كانت تسير على مستوى حي بنكيران، ثم لاذ سائقها بالفرار.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن شابا يبلغ من العمر حوالي 16 سنة، كان يسير بسرعة كبيرة على متن دراجته النارية، قبل أن يصطدم بشخص كان يعبر الشارع، فتسبب له في جروح خطيرة على مستوى الأطراف، ويفر هاربا إلى وجهة مجهولة، مخلفا وراءه دراجته النارية.

العناصر الأمنية انتقلت إلى عين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية لتحديد هوية الشاب، فيما نقلت سيارة إسعاف الضحية إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.