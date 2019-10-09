وفاة الناشط عزيز.. مديرية الحموشي توضح: توفي في حادث سير والأمر بعيد عن المؤامرة

نفى مصدر أمني صحة ما تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حول ظروف وفاة ناشط جمعوي عرف بمناصرة احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، والذي قيل إنه “قتل بشكل عمدي”.

وأكد مصدر أمني أن مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء تفاعلت، بجدية كبيرة، مع منشورات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم أن فاعلا جمعويا توفي إثر تعرضه لحادثة سير عمدية بإقليم مديونة، وذلك بتحريض من شخص كان قد دخل معه في خلاف بسبب أنشطته الجمعوية.

وأوضح المصدر ذاته، أن المعطيات التي توفرها السجلات القضائية الممسوكة على صعيد المنطقة الإقليمية للأمن بمديونة، التي كانت مسرحا للحادث، توضح أن الهالك توفي في حادثة سير بدنية، بتاريخ 3 أكتوبر الجاري على الساعة 14 و 00 دقيقة بتيط مليل، وذلك عندما كان يسوق دراجة نارية مرفوقا بأحد معارفه واصطدم بسيارة خفيفة في ملكية شركة خاصة.

وقد باشرت مصلحة حوادث السير إجراءات المعاينة والبحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وانتدبت سيارة الإسعاف التي نقلت الضحية ومرافقه إلى المستعجلات لتلقي العلاج، قبل أن تظهر عليه لاحقا أعراض نزيف داخلي مما استوجب إخضاعه لعملية جراحية والاحتفاظ به رهن الاستشفاء إلى أن وافته المنية يوم أمس الاثنين 7 أكتوبر الجاري.

وشدد المصدر الأمني أن المعاينات المنجزة، والإفادات المحصلة، خلصت إلى أن الحادثة كانت غير عمدية متبوعة بوفاة الضحية، وهو ما استدعى تقديم سائق السيارة المتورطة في الحادثة، صباح اليوم 8 أكتوبر الجاري، أمام النيابة العامة المختصة التي أشرفت على مجريات البحث في القضية.