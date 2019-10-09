مهدد رئيس الحكومة السابق بالقتل يمثل أمام المحكمة ووهبي يحمل تنازل ابن كيران

بعد شهر ونصف الشهر من إدانته ابتدائيا، بتهم السب، والقذف في حق رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، يستعد الممثل المسرحي، سعيد سكاكي، للمثول، غدا الأربعاء، أمام محكمة الرباط، في أول جلسة للاستئناف.

جلسة الغد، التي دعا مسرحيون، رفاق السكاكي، إلى حضورها من أجل مؤازرته، ينتظر أن يحضرها كذلك المحامي عبد اللطيف وهبي، الذي تبنى الدفاع عنه بالمجان.

وقال وهبي، في حديثه لـ”اليوم24″، إنه حصل على تنازل ابن كيران، وهو التنازل، الذي ينتظر أن يقدمه، غدا، أمام أنظار المحكمة، والذي يأمل دفاع السكاكي، ورفاقه، أن يخرجه من السجن.

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السكاكي كان قد مثل أمام ابتدائية الرباط، في شهر غشت الماضي، واعترف بما نسب إليه من اتهامات، موضحا أنه “كان في حالة هستيرية بعد أن أقفل رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران الخط في وجهه”.

وتحدث السكاكي أمام قاضي المحكمة الابتدائية بالرباط، عن أوضاعه الاجتماعية الصعبة، خصوصا أنه يتيم الأبوين، مبررا ما أقدم عليه بمحاولته الحصول على المنحة، إذ إنه لم يحصل عليها من قبل، على الرغم من الوعود، التي سبق أن وجهت إليه.

وفي السياق ذاته، برأ السكاكي المتهم الثاني معه في هذه القضية، وبناء عليه أصدر القاضي حكمه ببراءته، بينما أدين هو بثلاثة أشهر حبسا نافذا.