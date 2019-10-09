بقوة 4 درجات.. هزة أرضية تضرب إقليم خنيفرة

أعلن المعهد الوطني للجيو-فيزياء أن هزة أرضية بقوة 4.0 درجات على سلم ريشتر سجلت، اليوم الثلاثاء، باقليم خنيفرة.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حددت بؤرتها بالجماعة القروية سيدي يحيى أوساعد، وقعت عند الساعة 20 و48 دقيقة و14 ثانية (بتوقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 01 كلم عند التقاء خط العرض 32.696 درجة شمالا وخط الطول 5.623 درجة غربا.