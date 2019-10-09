منذ 4 أشهر.. مجلس عزيمان مجمد

منذ يوليوز الماضي، انتهت ولاية أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين، دون تعيين أعضاء جدد، ما جعل المجلس مجمدا رغم تحديات إصلاح التعليم، التي نص عليها القانون الإطار.

وعقدت آخر دورة للمجلس في 14 و15 يوليوز الماضي، جرى خلالها تنظيم حفل وداع، ومنذ ذلك الحين توقفت أشغال المجلس ومشاريعه.

وأفادت مصادر بأن مختلف الهيئات المعنية بالاقتراح قدمت مجموعة من الأسماء لتعيينها، لكن لم يُعلن قبولهم أو رفضهم، حيث إن عمر عزيمان، رئيس المجلس حاليا، هو الوحيد الذي له الصفة، ولا يعرف هل ستُجدد فيه الثقة أم سيُعَّين شخص آخر مكانه.