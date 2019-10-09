شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد السعودية تتوقع حالة الطقس اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، اليوم الأربعاء، تحد من مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وأيضًا تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأربعاء.



كما توقعت الأرصاد تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على القصيم والرياض والشرقية، فيما يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.