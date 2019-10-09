البيت الأبيض يرفض التعاون مع تحقيق عزل ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبلغ البيت الأبيض، الثلاثاء، الكونجرس الأمريكي بأنه يرفض التعاون مع التحقيق الجاري بشأن احتمال إطلاق إجراءات لعزل الرئيس دونالد ترامب، معتبراً أن هذا التحقيق يفتقد إلى الشرعية الدستورية.

وقال محامي البيت الأبيض بات سيبولوني في رسالة بعثها إلى الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن "تحقيقكم يفتقد إلى الأسس الشرعية الدستورية أو أدنى مظاهر الحياد".

وأضاف أنه في ظل هذه الظروف "لن يسمح الرئيس ترامب لإدارته بالمشاركة في هذا التحقيق المنحاز".

وكان ترامب وصف، الثلاثاء، جلسات الاستماع التي جرت في الكونجرس لإطلاق إجراءات لعزله بأنها "مهزلة"، مبررا بالتالي قرار منع السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي من الإدلاء بشهادته.

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ومنذ أيام صعّد ترامب من حدّة هجومه على التحقيق الذي أطلقه الديمقراطيون بهدف عزله، معتبراً إيّاه "انقلاباً".

وأثارت المكالمة الهاتفية التي جرى تسريبها لاحقا بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عاصفة من الجدل والانتقاد داخل الولايات المتحدة وصلت إلى حد فتح تحقيق رسمي فيما إذا كان ينبغي محاسبة الرئيس بتهمة تقويض الأمن القومي للولايات المتحدة.