رئيس البرتغال يكلف الزعيم الاشتراكي كوستا بتشكيل حكومة

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رويترزالأربعاء 2019/10/9 02:07 ص بتوقيت أبوظبي
رئيس الوزراء البرتغالي وزعيم الحزب الاشتراكي أنطونيو كوستا - أ.ف.ب
دعا رئيس البرتغال مارسيلو ريبلو دي سوزا، الثلاثاء، رئيس الوزراء المؤقت أنطونيو كوستا لتشكيل حكومة جديدة بعد فوز حزبه الاشتراكي الذي يمثل يسار الوسط في الانتخابات العامة التي جرت الأحد الماضي معززا تمثيله في البرلمان دون تحقيق أغلبية مطلقة.
وبعد لقاء زعماء جميع الأحزاب في البرلمان الجديد "والأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات"، قال الرئيس البرتغالي في بيان: "إن كوستا أصبح الآن الشخص المكلف بتشكيل حكومة جديدة في البلاد".
وتؤكد هذه الانتخابات أن البرتغال من الدول الأوروبية القليلة التي يحتكر فيها الاشتراكيون المشهد السياسي على حساب اليمين الشعبوي.
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