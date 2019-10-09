إعلامي سعودي: العراقيين يعلمون أن من يحكمهم النظام الإيراني الصفوي

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

الدكتور عدنان محمد

كتب Advertisements متابعات_الخليج 365

أكد الكاتب والإعلامي السعودي الدكتور "عدنان محمد"، أن ثورة شباب وفتيات العراق التي حدثت في الأونة الأخيرة، أسقطت كل الأقنعة التي يرتديها مرتزقة النظام الإيراني الإرهابي، مؤكدا أن ثورة الشعب العراقي ثورة ضد الاحتلال الفارسي الصفوي وليس ضد النظام العراقي لأنه لا يوجد نظام عراقي، وذلك حسب قوله.



وأضاف "عدنان" في لقاء له عبر قناة 24 السعودية، أن من يحكم العراق هم وكلاء ومرتزقة وعملاء النظام الإيراني، وأبرز دليل لذلك عندما خرج الشعب العراقي لم يطالب بإسقاط النظام، ولكن هدفهم واضحًا فى شعارهم " بغداد حرة حرة.. إيران بره بره".

وأكد "عدنان"، أن العراقيين يعلمون أن من يحكمهم هو النظام الإيراني، الذي يتفاخر "خامنئي" رمز الإرهاب فى المنطقة وباقي قادة إيران، بأن بغداد تأتمر لأوامر إيران، قائلًأ "هذة ثورة ضد الاحتلال، ولها رسائل واضحة لأطراف عديدة.