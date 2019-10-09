عضو حكومة الأطفال باليمن في عدن يعلن عن تضامنه مع مؤسسة الفجر المصرية

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

عبد الحميد الكبي عضو حكومة الأطفال باليمن في عدن

علق عبد الحميد الكبي، عضو حكومة الأطفال باليمن في عدن، ورئيس جناح الشباب للحركة الدولية لمكافحة الإرهاب، أأنه يندد بماقام به موقع التواصل الإجتماعي بسبب التمويل القطري ومحاولته حجب الحقائق عن متابعيه خاصة التي تفضح إنتهاكات كل من الدويلات الثلاثة قطر وتركيا وإيران.

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وأكد الكبي في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه على جانب آخر يدعم مومحتواهم الإعلامي بما يبثه من إرهاب ودعم للجماعات الإرهابية وتدخلهم في الشئون الداخلية لدول الجوار، ومساندتهم لجماعة الإخوان وما تقوم به من جرائم ضد الشعب اليمني.

وأعرب عن تضامنه مع مؤسسة الفجر و مواقعها وخاصة موقع الخليج 365 القريب لقلوبنا والذي يغطي اخبار المجلس الانتقالي دوما بصورة مهنية وراقية

وشملت الصفحات التي قام موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بإغلاقها لمؤسسة الفجر المصرية والمواقع التابعة لها مجموعة أولى من 211 حسابا و107 صفحات و49 مجموعة و87 حسابا على إنستجرام، مصدرها كل من الإمارات ومصر ونيجيريا، ومجموعة ثانية، حذفت في مصر، تتضمن 163 حسابا و51 صفحة و33 مجموعة و4 حسابات على انستجرام من موقعه، بدعوى أنها تهاجم قطر وتركيا وإيران بشكل منظم