شكرا لقرائتكم لأول مرة منذ 8 أشهر.. الشرطة الجزائرية تمنع مسيرة الطلبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - منعت الشرطة الجزائرية، الثلاثاء، مسيرة الطلاب الأسبوعية ضد رموز الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في وسط العاصمة، وهي المرة الأولى التي يمنع فيها الجامعيون من التظاهر منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو ثمانية أشهر، بحسب وكالة فرانس برس.

وبعد أن تجمع الطلاب في ساحة الشهداء، انطلقوا في مسيرتهم الـ33 نحو ساحتي البريد المركزي وموريس أودان كما دأبوا على ذلك منذ عدة أسابيع، إلا أن الشرطة المنتشرة بكثافة أوقفت مسيرتهم قرب المسرح الوطني.

وهذه أول مرة تمنع الشرطة مسيرة الطلاب منذ انطلاق التظاهرات الاحتجاجية في 22 شباط/فبراير للمطالبة برحيل كل رموز النظام قبل تنظيم انتخابات لخلافة عبد العزيز بوتفليقة المستقيل تحت ضغط الشارع والجيش في 2 نيسان/أبريل.

وقال التاجر حميد (34 سنة) "أوقفنا الحاجز الأول للشرطة في نهاية شارع باب عزون قرب المسرح. ثم تفرقنا عبر الشوارع الضيقة للقصبة (المدينة القديمة)".

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ثم عاود نحو 200 متظاهر الالتقاء في شارع العربي بن مهيدي، أحد أهم الشوارع التجارية بالعاصمة الجزائرية والمزدحم بالمارّة، لكن الشرطة منعت تقدمهم وأجبرتهم على الرجوع من حيث أتوا قبل أن يتفرقوا وسط المارة.

وذكرت صورايا (20 عاما) الطالبة في الهندسة المعمارية، أن الشرطة "أوقفت العديد من الشباب" وقالت إنها حضرت "توقيف خمسة أشخاص على الأقل".

لكن وسائل إعلام ومدونين تحدثوا عن "عشرات التوقيفات دون تمييز"، كما كتب الصحافي خالد درارني على حسابه في تويتر.

وصاح الطلاب في وجه عناصر الشرطة التي وقفت في طريقهم "نحن طلاب ولسنا إرهابيين" و"جزائر حرة وديمقراطية" و"دولة مدنية وليست بوليسية".

كما رفع الطلاب شعارات ضد الانتخابات المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر، وردّد الطلاب " يا قايد صالح لا انتخابات هذا العام"، بينما رفع أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها " لن تمر هذه الانتخابات لأنها تزوير وتزييف".