رويترز: الإمارات تسحب بعضا قواتها من عدن باليمن مع قرب التوصل لاتفاق لإنهاء الأزمة

نقلت وكالة "​رويترز​" للأنباء عن مسؤولين ان "​الإمارات​ سحبت بعض قواتها من مدينة عدن، في الوقت الذي يعمل فيه ​التحالف العربي​ على إنهاء صراع على السلطة بين ​الحكومة​ والمجلس الانتقالي الجنوبي".

وأوضح مسؤولان لوكالة "رويترز" أن "رتلا إماراتيا صعد إلى ظهر ​سفينة​ عسكرية في ميناء ​البريقة​ النفطي قرب ​مصفاة عدن​"، مشيراً الى أن "4 موظفين في المصفاة إنهم شاهدوا رتلا كبيرا من المركبات العسكرية و3 حافلات تحمل نحو 200 جندي وهي تتجه نحو ​الميناء​".

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