رئيس البرلمان الأوروبي: لا تقدم في المفاوضات حول بريكست

أعلن رئيس ​البرلمان الأوروبي​ ديفيد ساسولي "عدم إحراز أي تقدم في مفاوضاته مع رئيس الوزراء البريطاني، ​بوريس جونسون​، حول "​بريكست​".

وأوضح ساسولي في بيان له، عقب المفاوضات في لندن "أنني جئت لهنا بأمل قوي في سماع مقترحات من شأنها أن تدفع بالمفاوضات إلى الأمام. ولكن يجب أن أشير إلى أنه لم يكن هناك أي تقدم".

من جهة أخرى، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن "الأخير أكد لرئيس البرلمان الأوروبي أنه يفضل أن تخرج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ مع التوصل إلى اتفاق".

وأكد جونسون أن "المقترح البريطاني يمثل "خطوة ملموسة" و"حل وسط معقولا يحترم اتفاقية بلفاست (للسلام بين بريطانيا والجماعات الإيرلندية حول نظام السلطة في ​إيرلندا الشمالية​) والسوق المشتركة ويوفر التوافق الديمقراطي في إيرلندا الشمالية".

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