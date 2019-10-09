البيت الابيض: لن نتعاون مع تحقيق المساءلة الذي بدأه الديمقراطيون في مجلس النواب

أكد مستشار ​البيت الأبيض​ بات سيبولون ان البيت الابيض لن يتعاون مع تحقيق المساءلة الذي بدأه الديمقراطيون في ​مجلس النواب​، مستشهدا بقرار المشرعين المضي قدما دون تصويت كامل من مجلس النواب.

وفي رسالة إلى قادة الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، قال: "لقد صممت ونفذت استفسارك بطريقة تنتهك العدالة الأساسية والإجراءات القانونية المقررة دستوريًا".