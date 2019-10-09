البيت الابيض: لن نتعاون مع تحقيق المساءلة الذي بدأه الديمقراطيون في مجلس النواب

أكد مستشار البيت الأبيض بات سيبولون ان البيت الابيض لن يتعاون مع تحقيق المساءلة الذي بدأه الديمقراطيون في مجلس النواب، مستشهدا بقرار المشرعين المضي قدما دون تصويت كامل من مجلس النواب.
وفي رسالة إلى قادة الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، قال: "لقد صممت ونفذت استفسارك بطريقة تنتهك العدالة الأساسية والإجراءات القانونية المقررة دستوريًا".
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