شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز 14 ملفًا أمام "شباب النواب" بدور الانعقاد الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف لجنة الشباب والرياضة، خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول، عقد جلسات استماع ومناقشة عامة حول مجموعة من الموضوعات التى تأتى على رأس أولوية أجندة خطة عملها فى مجالى الشباب والرياضة.

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز أولويات لجنة الشباب والرياضة فى محور جلسات الاستماع والمناقشة العامة على النحو الأتى:

1- الاستعدادات الخاصة بأولمبياد طوكيو 2020.

2- مناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للبطولات الرياضية المختلفة عام 2019-2020 ومنها بطوله كأس الأمم الأفريقية للمنتخب الأولمبى للناشئين تحت 23 سنة عام 2019، والعمل على إزالة أى معوقات تواجه المنتخبات المشاركة لتحقيق المراكز المتقدمة.

3- مجابهة مخاطر الشائعات والأكاذيب المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، والتوعية بتأثيرها السلبى على مؤسسات الدولة وتحصين الشباب من الانسياق وراء تلك الشائعات والأفكار الهدامة.

4- عودة الجماهير إلى الملاعب: فى ضوء تجربة حجز تذاكر المباريات وتنظيم دخول الجماهير من خلال شركتى "تذكرتى" والتى أثبتت نجاحها فى بطولة كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت فى مصر هذا العام.

5- المشاكل والمعوقات التى تواجه إعداد وتأهيل الأبطال الرياضيين من ذوى الاحتياجات الخاصة (البارالمبى – الأولمبياد الخاص) والعمل بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة على إزالتها وتذليلها، والمطالبة بمساواة مكآفاتهم بنظرائهم من الأسوياء فى ظل النتائج الإيجابية التى حققتها البعثات المصرية المشاركة فى البطولات الرياضية المختلفة خلال الفترة الماضية.

6- تفعيل العقوبات الواردة بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 لضبط المنظومة الرياضية.

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7- توعية الشباب بمخاطر الأدمان.

8- التمكين السياسى والاجتماعى والاقتصادى للشباب.

9- دور الإعلام الرياضى فى توعية وتثقيف متابعية بعيداً عن التعصب ووضع ميثاق مهنى وأخلاقى للإعلام الرياضى.

10- السياحة الرياضية.

11- قضية البث الفضائى.

12- مشاكل مراكز الشباب فى محافظات الصعيد.

13- منظومة إعداد النشء والشباب.

14- دراسة الأسلوب الأمثل لتجنب المشاحنات الرياضية.