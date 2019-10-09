رسائل وأرقام.. 22 صورة ترصد حضور "مدبولي" و8 وزراء في البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر: ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة، اليوم الثلاثاء، أمام أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، موجها العديد من الرسائل المهمة التي تحمل في مقدمتها أرقاما ومؤشرات عن حجم المشروعات والتنمية التي حدثت في مصر منذ منتصف 2014 وحتى الآن. حضر الجلسة وزراء: المالية والتخطيط والكهرباء والاتصالات والشباب والبترول والأوقاف والتضامن. ​ويستعرض الخليج 365 أبرز الرسائل التي تضمنها بيان رئيس الحكومة أمام النواب: - ضخ مئات المليارات بمجال الطاقة وقطاع الغاز والمنتجات البترولية. - منتصف 2014 كانت البنية الأساسية متهاوية أو متداعية في العديد من القطاعات - معدل النمو الاقتصادي ارتفع لـ5،6%. - انخفضت نسبة البطالة الشهر الماضي لـ7.5%. - لدينا 2.5 مليون مواطن زيادة سكانية كل عام. - نحتاج كل سنة إتاحة مليون فرصة عمل جديدة. - قيمة الجنيه ارتفعت 10% أمام الدولار خلال عام. - معدل التضخم تراجع لـ6.7%. - الاحتياطي من النقد الأجنبي بلغ 45.12 مليار دولار. Advertisements - إيرادات السياحة ارتفعت لـ 12.5%. - بلغ عجز الموازنة 8.2%. - تم رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، وزيادة للمعاشات لـ900 جنيه. - ارتفاع مخصصات دعم التموين لـ89 مليار جنيه. - ارتفعت نسبة تنفيذ الصرف الصحي بالقرى من 11% إلى 38%. - تنفيذ 260 ألف عملية جراحية للمواطنين وقضينا على قوائم الانتظار. - رفع المبالغ المخصصة لمشروع "تكافل وكرامة" من 17.5 إلى 18.5 مليار جنيه.. وزيادة من 100 إلى 150 جنيها للأسر المستفيدة - رجال الشرطة تعاملوا مع الأحداث الأخيرة دون تجاوزات أو مشكلات كبيرة - تم ضخ حجم هائل من الاستثمارات في المشروعات وتوفير الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن - حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي نتائج جيدة جداً - أطالب النواب بإعداد قائمة بالجهات الحكومية التي لم تنفذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور - كل من يتظلم من حذف اسمه من "تكافل وكرامة" ويثبت أن تظلمه صحيح يعود فوراً

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