"خليها تعفن وبلاها لحمة"| مبادرات هزت عرش جزارين سوهاج.. والكيلو بـ90 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

شهدت محافظة سوهاج إطلاق مبادرات شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بعدد من المدن والمراكز والقرى، ما ساهم في تراجع سعر كيلو اللحمة، إذ تراوح سعر كيلو اللحمة ما بين 90 إلى 100 جنيهاً.

ودفعت المبادرات التي أطلقها رواد "فيس بوك" الجزارين إلى النزول بأسعار اللحوم، خاصة مع تراجع أسعار العجول في الأسواق "سعر القائم" مقارنة بأسعارها قبل عيد الأضحى المبارك، فضلاً عن تراجع الكثير من المواطنين عن شراء اللحوم الحمراء والاتجاه لشراء الفراخ لرخص أسعارها.

وانطلقت مبادرات وحملات مقاطعة اللحوم "بلاها لحمة" و"خليها تعفن" بعدما وصل سعر كيلو اللحمة إلى 110 و120 و130 جنيهًا في المراكز والمدن والقرى وعدم قدرة العديد من المواطنين على شرائها.

وعن سبب تخفيض أسعار اللحوم بمحال الجزارة، قال جمال السيد، جزار، إننا لجئنا إلى النزول بسعر كيلو اللحمة إلى 90 جنيهًا بعدما قام العديد من الشباب بالقرى إلى شراء عجول وذبحها بهذا السعر وإقبال المواطنين على الشراء منهم وعزوف المواطنين عن الشراء من محال الجزارة بسبب أسعارها المرتفعة مقارنة بهذه المبادرات الشبابية.

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وأضاف "السيد" أنه يجب على الجزارين عدم الثبات على سعر معين لكيلو اللحمة خاصة مع تراجع أسعار العجول في الأسواق، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون السعر يتماشى مع أسعار المواشي الحية.

"الجزار لو باع كيلو اللحمة ب 70 جنيه هيكسب" بهذه الكلمات بدأ جميل محمد، جزار حديثه لـ"الخليج 365" عن أسعار اللحوم، مضيفًا أن الجزارين اعتادوا على الطمع في المكاسب جراء رفع سعر الكيلو على المواطنين، مشيرًا إلى أن الجزار يحقق حوالي 3 آلاف جنيه أرباح من الذبيحة الواحدة، لافتًا إلى أن هدفهم الوحيد هو المكسب الكبير وليس مراعاة الحالة الاقتصادية للمواطنين ومدى إقبال الزبائن على محالهم.

وعن آراء المواطنين ومدى التزامهم بمبادرة "خليها تعفن" ومبادرة "بلاها لحمة" قال هاني الخارفي، من مركز المنشأة إنه امتنع عن شراء اللحوم الحمراء من محال الجزارة هو والعديد من أصدقائه لجشع الجزارين ورفع سعر الكيلو إلى 110 و120 جنيهًا في بعض الأماكن، مضيفًا أن تمسك العديد من المواطنين بالمبادرة واتجاههم لبدائل اللحوم مثل الفراخ والأسماك فضلاً عن قيام بعض الشباب بذبح عجول وبيعها بسعر 90 جنيهًا للكيلو أجبر عدد كبير من الجزارين على النزول بسعر الكيلو إلى 90 جنيهًا.

فيما قال الحاج عبد الرحمن يوسف، تاجر مواشي إن هذه المبادرات لم تؤثر على حركتي البيع والشراء، مضيفاً أن هناك ركود في أسعار المواشي وعجول التسمين من قبل هذه المبادرات التي نادت بتخفيض سعر كيلو اللحمة للمستهلك، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار المواشي جعل المواطنين تطالب بتخفيض سعر كيلو اللحم لوجود فارق كبير بين سعر كيلو العجل قائم "صاحي" وبين سعر كيلو اللحم بيع للمواطنين.