المرصد السوري: القوات التركية تقصف محيط رأس العين شرق الفرات

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق (د ب أ)

قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" اليوم الثلاثاء أنه رصد سقوط قذائف أطلقتها القوات التركية على محيط وأطراف منطقة رأس العين عند الشريط الحدود شرق الفرات، بالتزامن مع استهدافها للمنطقة بالرشاشات الثقيلة.

وذكر المرصد السوري في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أنه لم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

وأضاف المرصد أنه بخلاف ذلك يتواصل الهدوء الحذر في عموم منطقة "شرق الفرات"، بالتزامن مع وصول مزيد من الفصائل الموالية لتركيا إلى داخل الأراضي التركية عند الشريط الحدودي مع سورية في إطار الاستعداد للعملية العسكرية التركية على منطقة شرق الفرات، وسط استمرار الاستنفار من قبل "المجالس العسكرية شرق الفرات وقوات سوريا الديمقراطية".