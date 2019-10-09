تلقى رصاصة في الرأس، إغتيال مُغني الراب "سامات" بفرنسا

أقدم أمس، الإثنين 7 أكتوبر 2019، مجهولون على قتل مغني الراب المشهور "سامات" برصاصة في الرأس بفرنسا. الضحية تم قتله بموقف ماكدونالدز بمحطة ليس قونيس بفرنسا وسبق له دخول السجن في قضية تهريب مخدرات وتهريب أسلحة.

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