وكالات - قتل زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية في عملية أميركية-أفغانية مشتركة الشهر الماضي، وفق ما أكد مسؤولون أفغان اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 .
وقتل عاصم عمر وهو مواطن باكستاني، "مع ستة أعضاء آخرين في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية، معظمهم باكستانيون" في ولاية هلمند جنوب أفغانستان، وفق ما أعلنت المديرية الوطنية للأمن في تغريدة على تويتر مضيفة أن عمر كان "ملتحقا" بمجمع لحركة طالبان.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل زعيم تنظيم القاعدة عن منطقة جنوب آسيا في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.