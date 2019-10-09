مقتل زعيم تنظيم القاعدة عن منطقة جنوب آسيا في أفغانستان

وكالات - قتل زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية في عملية أميركية-أفغانية مشتركة الشهر الماضي، وفق ما أكد مسؤولون أفغان اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 .

وقتل عاصم عمر وهو مواطن باكستاني، "مع ستة أعضاء آخرين في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية، معظمهم باكستانيون" في ولاية هلمند جنوب أفغانستان، وفق ما أعلنت المديرية الوطنية للأمن في تغريدة على تويتر مضيفة أن عمر كان "ملتحقا" بمجمع لحركة طالبان.