وكالات- أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم، الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 ، بأن حوالي أربعة ملايين طفل ولدوا في اليمن منذ بداية الصراع الذي تشهده البلاد منذ ما يقارب خمسة أعوام.
وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، إن هؤلاء الأطفال لا يعرفون كيف تبدو الحياة دون حرب "اليمن في حاجة لنا جميعًا، الآن أكثر من أي وقت مضى".
وأشارت إلى أن "حوالي 19.7 مليون يفتقدون للرعاية الصحية في اليمن ويعمل 51 بالمائة فقط من المرافق الصحية".
ويشهد اليمن صراعا مسلحا بين القوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، ما أسفر عن مقتل واصابة عشرات الآلاف، فضلا عن جر البلاد نحو أسوأ ازمة إنسانية في العالم، حسب تقارير أممية.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالميّة : 4 ملايين طفل ولدوا في اليمن منذ بداية الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.