وكتب مكتب معلومات ولاية جامو وكشمير تغريدة قال فيها: إن القرار سوف يدخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الجاري.
وكانت السلطات قد أصدرت قرارا بإلغاء الوضع الخاص للمنطقة ذات الأغلبية المسلمة، في الخامس من أغسطس الماضي، وجرى تقييد خدمات الموبايل والإنترنت لمنع تنظيم احتجاجات، فيما طُلب حين ذاك من السائحين مغادرة المنطقة، ولكن بعض الأجانب قرروا البقاء.
وقد أثار هذا القرار التوترات مع باكستان، التي تزعم أحقيتها في ملكية منطقة كشمير بأكملها منذ انفصالها عن الهند عام 1947، ويذكر أن الجارتين النوويتين خاضتا حروبا بسبب كشمير في الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الهند تفتح كشمير أمام السائحين مجددا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.