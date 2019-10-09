الهند تفتح كشمير أمام السائحين مجددا

ألغت السلطات الهندية أمس مذكرة تطالب السائحين بمغادرة الجزء الذي يخضع لسيطرتها من كشمير.

وكتب مكتب معلومات ولاية جامو وكشمير تغريدة قال فيها: إن القرار سوف يدخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الجاري.

وكانت السلطات قد أصدرت قرارا بإلغاء الوضع الخاص للمنطقة ذات الأغلبية المسلمة، في الخامس من أغسطس الماضي، وجرى تقييد خدمات الموبايل والإنترنت لمنع تنظيم احتجاجات، فيما طُلب حين ذاك من السائحين مغادرة المنطقة، ولكن بعض الأجانب قرروا البقاء.

وقد أثار هذا القرار التوترات مع باكستان، التي تزعم أحقيتها في ملكية منطقة كشمير بأكملها منذ انفصالها عن الهند عام 1947، ويذكر أن الجارتين النوويتين خاضتا حروبا بسبب كشمير في الماضي.