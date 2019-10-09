انتهاكات حقوقية واسعة للميليشيا في اليمن

بحث وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر مع المديرة الإقليمية لمنظمة هيومان رايتس واتش في واشنطن أندريا براسيو حالة حقوق الإنسان في اليمن وأسباب الأوضاع الحالية التي تسبب بها الانقلاب الحوثي عام 2014 وما ترتب عليه من تدهور للوضع الإنساني.

وأشار وزير حقوق الإنسان خلال اللقاء إلى ممارسات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من تفجير منازل من يخالفها الرأي وتدمير للمنشآت العامة والخاصة وتجنيد للأطفال وانتهاك لحقوق المرأة وخطف وقتل المعارضين لها فكريًا وزراعتها للألغام بشكل عبثي وعشوائي، إذ أودت بحياة كثير من المدنيين في مختلف مناطق اليمن.

وأكد أن ميليشيا الحوثي قد خرقت جميع المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ابتداء بحق الإنسان في الحياة وانتهاء بأبسط الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كحق التعبير والتنقل وكسب العيش.

بدورها، عبرت المديرة الإقليمية لمنظمة هيومان رايتس ووتش عن استعدادها للتعاون مع وزارة حقوق الإنسان بما يضمن توفير معلومات أكثر شفافية عن واقع حقوق الإنسان في اليمن.