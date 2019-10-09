كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تحذر من تكرار تدفق المهاجرين على أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، بالتحذير من تكرار التدفق الفوضوي للمهاجرين، الذي أخذ الاتحاد الأوروبي على حين غرة في 2015، ودقت اليونان وقبرص ناقوس الخطر من زيادة جديدة في عدد الوافدين من تركيا.

ويجتمع وزراء من الاتحاد الأوروبي لبحث مسألة الهجرة، فيما أصبحت اليونان مرة أخرى البوابة الرئيسية لأوروبا للهاربين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وأظهرت بيانات الأمم المتحدة وصول نحو 45600 عن طريق البحر حتى الآن هذا العام.

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وقال هورست زيهوفر، وزير الداخلية الألماني: "إذا تركنا كل دول الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لتدافع عن نفسها، فلن تكون هناك سياسة أوروبية موحدة للجوء".

وأضاف للصحفيين في لوكسمبورج "وإذا لم تكن هناك سياسة أوروبية موحدة للجوء، فسنواجه من جديد خطر الهجرة الخارجة عن السيطرة في كل أنحاء أوروبا، شهدنا ذلك من قبل ولا أريد أن يتكرر ذلك".

ويخشى التكتل من تكرار أزمة 2015، التي ألقت بذور الانقسام بين دول الاتحاد واستنزفت الخدمات الاجتماعية والأمنية، وزادت الدعم لأحزاب اليمين المتطرف الشعبوية المناهضة للهجرة والمشككة في الاتحاد الأوروبي.