أصبح عبد الإله الحافيظي لاعب فريق الرجاء الرياضي، قريبا من العودة للفريق الأخضر، وذلك بعد أن غيبته الإصابة التي تعرض لها خلال نهائي كأس السوبر الإفريقي، الذي جمع النسور الخضر بالترجي التونسي، لمدة طويلة عن الميادين.
وأعلن الرجاء، مساء اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن الحافيظي سيعود للانخراط في التداريب الجماعية رفقة زملائه مع نهاية شهر أكتوبر الجاري.
وأصيب صاحب 27 عاما، متم مارس الماضي، في الدقائق الأخيرة من مواجهة السوبر الإفريقي، التي جرت أطوارها بالعاصمة القطرية الدوحة، وحسمها الفريق الأخضر بهدفين مقابل هدف واحد.
وكان الحافيظي، وراء الهدف الأول للرجاء، بينما تكفل زميله بدر بانون بتوقيع ثاني الأهداف، بعد أن وقع الجزائري يوسف بلايلي الهدف الوحيد للفريق التونسي.
وساهم صانع ألعاب الفريق الأخضر، في التتويج الثاني لفريقه بكأس السوبر الإفريقي، بعد الأول الذي ظفر به عام 2000 ضد أفريكا سبور الإيفواري، بهدفين دون رد، بالمركب الرياضي محمد الخامس، بمدينة الدار البيضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مدة طويلة من الغياب.. الرجاء يحدد موعد عودة الحافيظي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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