مراكش.. الأمن يعتقل الشاب الذي أجرى مقلبا مسيئا لرجل فقير والبحث جار عن شريكه

ألقت الشرطة القضائية بمدينة مراكش، صباح اليوم الثلاثاء القبض على الشخص الذي يُشتبه في مشاركته في تسجيل مقطع فيديو ونشره دون موافقة صاحبه، وذلك بغرض الإساءة إليه والتشهير به.

ويتعلق الأمر بقضية ما بات يُعرف بـ”فيديو با عزالدين” الذي أثار ضجة واسعة على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

استمعت المصالح الأمنية إلى إفادة الضحية با عز الدين الذي تم استدراجه بدعوى تسليمه مساعدة مالية، إذ تم تصويره بشكل خادع والتشهير به دون موافقته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهما اللذين تم توقيف أحدهما.

وعممت السلطات الأمنية مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق المساهم الثاني.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الملابسات المحيطة بهذه الواقعة، والكشف عن جميع ظروفها وخلفياتها.