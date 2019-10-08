رسميا.. الاتحاد الإفريقي يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السينغالي في عصبة الأبطال

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عشية اليوم الثلاثاء، إعادة مباراة إياب الدور الحاسم المؤهل لمجموعات عصبة الأبطال الإفريقية، بين الزمالك المصري وجينيراسيون فوت السينغالي، والذي تم تأجيل الحسم فيه، بعد رفض الفريق السينغالي إجراء المباراة في ملعب آخر.

وأصدر “الكاف” بلاغا رسميا، بعد اجتماع لجنة المسابقات، يؤكد بأن النادي المصري، مطالب بتحديد ملعب إجراء المباراة قبل 12 من شهر أكتوبر الجاري.

وأكد الاتحاد القاري، في البلاغ نفسه، بأن المباراة سوف تقام، في 23 من الشهر الجاري، على الساعة الثامنة مساء، بالتوقيت المحلي، مانحا الزمالك حرية اختيار الملعب الذي سيستضيف المباراة.

وكان جينيراسيون فوت السينغالي، قد قرر عدم خوض مباراته أمام الزمالك، بسبب تغيير ملعب اللقاء في آخر اللحظات، مستندا إلى قوانين “الكاف”، التي تشدد على ضرورة إخبار النادي الضيف بأي تغيير في مسرح المباراة، قبل 15 يوم من موعدها.