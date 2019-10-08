الدكتور شفيق الشرايبي: لم يسبق سجن مجهضة في المغرب

قال الطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد، والمعروف بمطالبته بتقنين الإجهاض في المغرب لكي يخرج من دائرة السرية، شفيق الشرايبي، إنه لم يسبق أن سجن المغرب امرأة بتهمة خضوعها للإجهاض.

وأوضح الشرايبي، في حوار مع مجلة «زمان»، أن «رائحة السياسة تفوح من هذه القضية. “وبحكم تجربتي الطويلة في الميدان، يمكنني أن أخبركم بأنه لم يسبق أن اعتُقلت أو أدينت سيدات أقدمن على الإجهاض بالسجن النافذ، فغالبا ما يجري إنذارهن من لدن القاضي، أو في أقصى الحالات، يحكم عليهن بالسجن الموقوف التنفيذ”.

وأضاف الشرايبي أن قضية هاجر الريسوني هي سابقة، «فلم يسبق لي أن رأيت ذلك، وأنا أتابع هذا الميدان جيدا، وأتابع مثل هذه القضايا».