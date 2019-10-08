متفوقا على زميليه أرلوند وماني.. صلاح يتوج بجائزة جديدة مع ليفربول

نال المهاجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة جديدة على المستوى الشخصي، متفوقا على زملائه داخل متصدر ترتيب “البريمرليغ”.

وحصد صلاح، جائزة أفضل هدف أحرزه ليفربول خلال شهر شتنبر الماضي، حسب اختيار الجمهور، بعد تفوقه على زميليه ألكسندر أرلوند. والسنغالي ساديو ماني.

ووضع بطل أوربا، عبر موقعه الرسمي، عشرة أهداف أمام جماهيره لاختيار الأفضل عن الشهر المنصرم، ليظفر هدف النجم المصري في شباك نيوكاسل برسم الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي، بجائزة الأفضل.

ووقع صلاح الهدف، على يسار مرمى نيوكاسل، بعد تبادل لتمريرات بينه وبين زميله البرازيلي، روبرتو فيرمينو، الذي وضع الدولي المصري في انفراد مع حامي عرين الفريق المنافس.

وحل هدف أرلوند الذي أحرزه في شباك مضيف ليفربول تشلسي، ضمن مباريات الجولة السادسة، في المركز الثاني، بينما احتل هدف ماني في مرمى نيوكاسل في الرتبة الثالثة.