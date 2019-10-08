ميلان يتخلى عن خدمات مدربه جيامباولو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن فريق آيه سي ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن تخليه عن خدمات مدربه، ماركو جيامباولو، من منصبه كمدير فني للروسونيري.

ونشر الموقع الرسمي لميلان، بيانًا صحفيًا، أعلن من خلاله إعفاء جيامباولو من منصبه كمدرب للفريق الأول، متمنيًا له التوفيق خلال مسيرته المقبلة.

وتولى جيامباولو قيادة ميلان مطلع الموسم الجاري، خلفًا لإيفان جينارو غاتوزو، لكنه ظهر بشكل باهت مع الفريق.

وخاض ميلان 7 مواجهات في الكالتشيو حتى الآن، تحت قيادة جيامباولو، بواقع 3 انتصارات مقابل 4 هزائم.