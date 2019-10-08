اليوم ..الإعلان عن النتائج الأولية لـ(تشريعية) تونس

تونس ـ وكالات: أعلنت هيئة الانتخابات التونسية أمس أن عملية فرز الأصوات تجري بنسق حثيث متعهدة بالإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية اليوم الأربعاء على أقصى تقدير وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد المنصري في تصريح صحفي إنه سيتم إلغاء كل قائمة قامت بمخالفات أثرت جوهريا على نتيجة الانتخابات، مؤكدا تقدم عملية فرز الأصوات.

وأشار إلى أن مجلس الهيئة سيوزع مقاعد البرلمان على الفائزين بعد دراسة المخالفات وحذف الأوراق البيضاء والملغاة.وكانت تونس أجرت أمس الأول انتخابات تشريعية بلغت نسبة الإقبال على التصويت فيها الـ3ر41 بالمائة.

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