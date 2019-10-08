الكويت: مستعدون لأي تطورات في الخليج

الكويت ـ د ب أ: قال رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد أحمد الخضر، إن وزارة الدفاع الكويتية على استعداد تام لأي تطورات في منطقة الخليج. وأكد الخضر قائلا “إن الأمور طيبة بفضل الله وقيادتنا الحكيمة”.

من جانب آخر، وقعت الكويت ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني والولايات المتحدة الأميركية ممثلة في إدارة أمن النقل الأميركية (TSA) مذكرة تعاون في مجال أمن الطيران المدني. ووقع المذكرة من الجانب الكويتي رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود ومن الجانب الأميركي مدير إدارة أمن النقل الأميركية الأدميرال ديفيد بيكوسكي. وقال الحمود في تصريح صحفي أمس، إن مذكرة التعاون تهدف إلى وضع أطر التعاون المستقبلي بين الكويت وأميركا في مجال أمن الطيران المدني، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تأتي استكمالا لإحدى نتائج الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

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