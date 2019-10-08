متحدث الحكومة المصرية.. 6 ساعات في ضيافة "العين الإخبارية"

استضافت "العين الإخبارية" في مكتبها بالقاهرة، الثلاثاء، المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، في أول لقاء إعلامي له منذ توليه منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي.







الزيارة، التي استمرت نحو 6 ساعات، بدأت بجولة في أروقة المكتب، تبادل خلالها الحديث مع الصحفيين بالموقع، واطلع على آليات العمل وسط ترحيب وحفاوة من الحضور.







وعرض الزملاء العاملون بأقسام التحرير والفيديو، والتدقيق اللغوي، والمالتي ميديا، آليات العمل في المؤسسة، وسط اهتمام واضح من متحدث الحكومة المصرية.







وأثناء جولته، أثنى المتحدث باسم الحكومة على التغطية الإخبارية التي تقدمها "العين الإخبارية" خاصة تناول الشأن المصري، قائلًا:" أتوجه بالتحية لجميع العاملين بمؤسسة العين الإخبارية".







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وأشار إلى أنه من قراء "العين الإخبارية"، سواء ما يتعلق بالشأن المصري أو الشؤون العربية والدولية لما تتميز به من سرعة ودقة.



كما أعرب عن سعادته البالغة بالتواجد في مؤسسة تقوم على الكوادر الشابة والطموحة.





ونوه بأن أكثر ما يميز "العين الإخبارية"، اعتمادها على أدوات الإعلام الجديدة في تقديم المحتوى الإخباري، وبشكل خاص المحتوى المرئي و"المالتي ميديا".



وتزامنت زيارة المتحدث الرسمي للحكومة، لمكتب لـ"العين الإخبارية" بالقاهرة، مع مرور عام على تسلمه مهام عمله في الحكومة، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.







وحرصت "العين الإخبارية" على تكريم "سعد"، حيث سلمه الدكتور عاطف السعداوي، مدير مكتب القاهرة، درع المؤسسة، موجهًا له الشكر الوفير على جهود الحكومة المصرية في النهوض بالأوضاع على كافة المستويات، ودوره كمتحدث رسمي في توضيح الحقائق وتقديم معلومات وافرة لوسائل الإعلام حول كافة القضايا المطروحة.

وعلى مدى 4 ساعات، أجرى المستشار نادر سعد، حوارًا صحفيًا مطولًا ومعمقًا مع "العين الإخبارية"، هو الأول مع وسيلة إعلام محلية وعربية.



ويحمل الحوار العديد من المفاجآت والتصريحات الحصرية بشأن الملفات والقضايا التي تشغل الرأي العام في كافة المجالات، تنشره "العين الإخبارية"، الأربعاء.



