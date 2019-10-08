"البنتاجون": تركيا تتحرك منفردة في سوريا

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب تشاور مع وزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي على مدى الأيام الماضية بشأن الهجوم التركي المحتمل في سوريا.



وأوضح المتحدث جوناثان هوفمان في بيان: "للأسف، اختارت تركيا أن تتحرك منفردة ومن جانب واحد. ونتيجة لذلك نقلنا القوات الأمريكية في شمال سوريا بعيدا عن مسار التوغل التركي المحتمل لضمان سلامتها.. لم نقم بتغييرات في وجود قواتنا في سوريا في ذلك الوقت".

وفي وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده "لم تتخل عن الأكراد"، وذلك بعد يومين من قراره بدء سحب جنود أمريكيين من سوريا.

وقال ترامب، في تغريدة على موقع "تويتر": "قد نكون في طور مغادرة سوريا، لكننا لم نتخل بأي شكل كان عن الأكراد الذين هم أشخاص مميزون ومقاتلون رائعون".

وأكد مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية أن قرار الرئيس ترامب إعادة نشر القوات لا يمثل انسحابا من سوريا، جاء ذلك فيما أعلنت تركيا، عبر وزارة دفاعها، أنها أكملت كل الاستعدادات لعملية عسكرية في سوريا.

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وكانت وكالة الأنباء الرسمية السورية قد قالت، الإثنين، إن قوات الجيش التركي هاجمت قرية تل طويل بريف محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.

والثلاثاء، قال المسؤول الكردي السوري بدران جيا كرد إن الأكراد في شمال سوريا ربما يبدأون محادثات مع دمشق وموسكو لملء أي فراغ أمني إذا ما انسحبت القوات الأمريكية بالكامل من منطقة الحدود مع تركيا.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باجتياح شمال سوريا بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب والتخلي عن دعم قوات سوريا الديمقراطية.

وعلى إثر ذلك أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها "لن تتردد دقيقة واحدة في الدفاع عن نفسها أمام الهجوم التركي المزمع".

وحذر الاتحاد الأوروبي أردوغان من شن أي عملية عسكرية هناك حتى لا تتفاقم الأوضاع الإنسانية وفتح الباب أمام الإرهابيين.

يذكر أنه في 18 مارس/آذار 2018 احتلت القوات التركية والفصائل المسلحة التابعة لها منطقة عفرين السورية، إثر عملية عسكرية أطلق عليها أردوغان اسم "غصن الزيتون"، ونفذتها في يناير/كانون الثاني 2018.

