إرهاب إيران بالعراق وهاوية أردوغان.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: زعيم المعارضة التركية: أردوغان يقود البلاد للهاوية‎، وترامب يصف إجراءات الكونجرس لعزله بـ"المهزلة"، وإيران ترسل الآلاف من عناصر وحداتها الخاصة إلى العراق، وبريطانيا تستعد لإنهاء مفاوضات "بريكست" وموقف أيرلندا يقف عائقا، وبريطانيا: طالبنا تركيا بضرورة تجنب أي عمل عسكري شمال سوريا، ومحمد بن زايد يبحث مع البرهان وحمدوك العلاقات الثنائية، وإذاعة ألمانية: مقترحات أردوغان لإصلاح القضاء "مهزلة"، والسيسي: نرفض تسييس قضايا اللاجئين واستخدامهم كأوراق ضغط.

كما تتابعون أيضاً: شرطة إيران تهاجم عمالا محتجين بقنابل الغاز، ومقتل مسؤول بارز بتنظيم القاعدة جنوبي أفغانستان، وأطراف سودانية تبدأ مباحثات حول السلام مع مبعوثين دوليين بأديس أبابا، وقرقاش: التطورات في سوريا نتيجة الانقسام العربي، والرئيس الفرنسي يتعهد بمعركة بلا هوادة على الإرهاب، والهند تلغي تحذير السفر إلى كشمير بدءا من الخميس، وتقرير نمساوي: حزب أردوغان ينتهي ويعيش أزمة تاريخية، والحكومة المصرية: نواجه حربا غير تقليدية لإشاعة الإحباط بين الشعب، وخبراء يتوقعون برلمانا متناقضا يقود لانتخابات مبكرة بتونس.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: تهديدات ترامب تعصف بالأسهم التركية، وعائدات إيران السلعية تهوي بضغوط حجب نظام "سويفت"، والسعودية تؤكد جاهزيتها للوفاء باحتياجات العالم من النفط، والذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوع مع ارتفاع الدولار، والحريري: الإمارات تدعم لبنان باستثمارات ومساعدات مالية، والسودان يتلقى دفعة جديدة من الدعم السعودي الإماراتي نهاية 2020.

وإلى الملاعب تجدون: التتويجات تتوالى.. صلاح يفوز بالجائزة الثانية خلال 24 ساعة، وفي التكنولوجيا: تسريبات عن ميزة "استثنائية" لهاتف وان بلس 8.

وفي الفن تقرأون: 5 أفلام ألهمت المجرمين حول العالم.. "الجوكر" الأحدث، بينما في المنوعات: بيعي ملابسك القديمة وتناولي الشاي بالمجان.

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