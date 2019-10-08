إصابة نجل الإرهابي الليبي أسامة الصلابي في طرابلس

اعترف الإرهابي أسامة الصلابي القيادي في تنظيم الإخوان وعضو ما يعرف بـ"اتحاد علماء القرضاوي" بإصابة نجله "عبدالمجيد" في المعارك ضد الجيش الليبي بالعاصمة طرابلس.



وأدت الإصابة إلى بتر ساق نجل الصلابي، وفق ما أعلن في منشور اطلعت عليه "العين الإخبارية" على صفحته الرسمية، متهما جهات خارجية باستهدافه بقذيفة دبابة.

وكشفت مصادر عسكرية أن إصابة نجل الصلابي كانت خلال مواجهات أمس ضد القوات المسلحة الليبية في محور اليرموك - طرابلس، مشيرا إلى أن إصابته خطيرة أدخل على إثرها إلى غرفة العناية المشددة في إحدى المصحات الطبية في مدينة طرابلس.

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وعبدالحميد الصلابي من مواليد 2002 ومن سكان مدينة بنغازي قبل أن يهرب منها خلال عام 2014، ولم يشارك في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية بحكم صغر سنه لكنه التحق بمليشيات الوفاق في محاور القتال جنوب طرابلس منذ 4 أبريل/نيسان الماضي.

كان شقيق عبدالمجيد الأكبر ويدعى محمد أسامة الصلابي المكنى "عزام" من مواليد 2000 وهو أحد عناصر مجلس شورى بنغازي الإرهابين قد قتل في محور بوصنيب ببنغازي 12 يناير/كانون الثاني 2017.





وينتمي الصلابي إلى عائلة من القيادات الإخوانية التي أطلق عليها خلية آل الصلابي، وتضم هذه الخلية عمه القيادي الإخواني علي الصلابي الذي يعرف بقرضاوي ليبيا ويلعب دور الوساطة مع الممولين، في حين يعد أسامة مفتي الجماعة الإرهابية.