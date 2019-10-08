بطلب من السفير الوحيشي لدى روسيا.. اعتقال مبتعثين اثنين والإفراج عنهما بضمانة

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

الشرطة الروسية

كتب الخليج 365 - متابعات

أفرجت الشرطة الروسية عن اثنين من المبتعثين اليمنيين للدراسة اعتقلتهما، أمس، بناءً على طلب من سفير اليمن في موسكو أحمد الوحيشي.



وقال المبتعث يوسف مرعي، في توضيح نشره على حسابه في فيس بوك، إنه تم الإفراج عنه وزميل آخر بضمانة مالية، نافياً أي دور للسفارة والسفير في عملية الإفراج.

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واتهم مرعي، السفير الوحيشي بالتخطيط لاعتقالهما بعد أن استدعاهما إلى السفارة لمناقشة قضايا الطلاب ومستحقاتهم، وقام فور وصولهما بإغلاق أبواب السفارة واستدعى الشرطة الروسية وأخبرهم أننا نشكل خطراً على حياته، وعلى إثر ذلك اعتقلتنا قوات الأمن الخاصة الروسية.

وقال مرعي: لم نكن في اعتصام بل دعينا بشكل رسمي من قبل السفارة لمناقشة قضايا الطلاب ومستحقاتهم، مبينا أن الدعوة كانت لرؤساء الروابط الطلابية من كافة المدن الروسية للقاء السفير ومدير عام البعثات.

وكانت الشرطة الروسية قد احتجزت الطالبين يوسف مرعي وواس شريف بطلب من السفير اليمني في موسكو أحمد الوحيشي، بعد أن قرر الطلاب تنفيذ وقفة احتجاجية نتيجة إغلاق السفارة أبوابها في وجه الطلاب الذين حضروا تلبية لدعوة الملحقية الثقافية.

ويطالب المبتعثون اليمنيون في روسيا بمستحقات مالية متأخرة منذ ما يقارب العام، في وقت أنهت ثلاث طالبات يمنيات اعتصاماً بالقرب من السفارة في موسكو بعد تعهد رئاسة الوزراء بحل مشكلتهن.