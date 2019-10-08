قيادي بالإنتقالي يعلن عن تضامنه مع مؤسسة الفجر المصرية

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الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
الفجر المصرية
كتب
سيد مصطفي - الخليج 365
علق سالم باراس، القيادي بالجلس الإنتقالي في حضرموت، على قرار القيس بوك بإغلاق صفحات مؤسسة الفجر المصرية على موقعه بسبب مهاجمتها لقطر وتركيا وإيران، أنه مع مؤسسة الفجر المصرية ومع كل من يدعم قضيه الجنوب وضد قطر وتركيا واخوان اليمن
وأكد باراس لـ"الخليج 365"، أن موقفه واضح ضد التعسف الذي حصل لمؤسسة الفجر المصرية ومواقعها المختلفة مثل الخليج 365، منددًا بتلك الخطوة الخاطئة من موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".
وأضاف القيادي بالجلس الإنتقالي في حضرموت، أنه عاش في ظلم من الاعلام الخونجي واليوم كل من يوقف مع الجنوبيين وحقوقهم المشروعة يتعاملون معه عدو، مشيرًا إلى أن الحق دائمًا ينتصر في النهاية.
وأعرب عن تضامنه مع مؤسسة الفجر المصرية و مواقعها وخاصة موقع الخليج 365 القريب لقلوبنا والذي يغطي اخبار المجلس الانتقالي دوما بصورة مهنية وراقية
وأقدم موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بإغلاق صفحات مؤسسة الفجر المصرية والمواقع التابعة لها من موقعه، بدعوى أنها تهاجم قطر وتركيا وإيران .
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