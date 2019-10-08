“أثيوبيا بالعربي“ يكذب ما أوردته الجزيرة القطرية

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

قناة الجزيرة

كتب متابعات_الخليج 365

أكد حساب أثيوبيا بالعربي، أنه يوجد حساب مزور ينتحل إسم وهوية حسابهم ويتعمد نشر تغريدات مسيئة للأشقاء في جمهورية مصر.



ونوه الحساب الرسمي إلى أنهم في حساب إثيوبيا بالعربي يتبنون مثل هذا النهج أو الأسلوب في التغريد.

وأصاف: "من المؤسف نشر مثل هذه التغريدة في قناة تدعي المهنية والدقة".

Advertisements

وقالت الجزيرة: "حساب “إثيوبيا بالعربي" يثير ضجة في مصر عقب اتهامه السيسي ببيع مياه النيل من أجل البقاء في السلطة

#سد_النهضة #السيسي_ضيع_مية_النيل".

وكتب الجزيرة مباشر عبر حسابها الرسمي على تويتر كتمويه عن فعلتها: "نوضح بأننا عند تناول هذه التغريدة المنشورة قلنا بأن ناشطين تداولوا التغريدة من حساب يحمل اسم "إثيوبيا بالعربي" ولم نذكر من قريب أو بعيد بأنه حساب يحمل صفة رسمية، تناولنا ردود الفعل عليها في سياق انتشارها الواسع'.

وتساءل مغردون: "كيف تتداولون أخبار غير رسمية، عذر أقبح من ذنب وإنعدام للمهنية غير مستغرب".

وأضاف آخر: "إعتذار غير مقبول من مؤسسة إعلامية تعلم جيدا خطورة نشر أخبار من مصادر غير موثوقة ، الحساب الموثق حتى الإطفال يستطيعون تمييزه بعلامته الزرقاء ، لا تكونوا مطية للأجندة ، كونوا إعلاما محايدا يعني نبل الرسالة الإعلامية .. أصبحنا نشاهد إعتذاراتكم أكثر من الأخبار".