رئيس هيئة مكافحة الفساد في الجنوب لـ"اليمن العربي": موقف فيس بوك من مؤسسة الفجر المصرية سيفقده ثقة الرأي العام

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

الفجر المصرية

علق أكرم الشاطري، رئيس هيئة مكافحة الفساد في الجنوب، على قرار القيس بوك بإغلاق صفحات مؤسسة الفجر المصرية على موقعه بسبب دعمها لمصر والسعودية والإمارات ، ومهاجمتها لقطر وتركيا وإيران، إن موقفه كناشط في حقوق الإنسان واضح من القيام بالحجب للمواقع الإلكترونية وإغلاق صفحاتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"التي تشكل رافداً لحرية الكلمة والرأي وهذا العمل يعد تعديّاً على الحريات العامة للأفراد والتجمعات، اتخاذ هذا الإجراء الذي يشكل مخالفة صريحة للعهود الدولية.



وقال الشاطري لـ"الخليج 365"، إن سياسة حجب المواقع تعسفياً وإغلاق صفحاتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، هو سعيا إلى التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة ومنع نشرها أو الكشف عنها بل تعتبر هذة الإجراءات تتعارض مع النصوص الوطنية التي تؤكد على حرية الرأي والفكر وكفالتهما ، وأن لكل شخص الحق في التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة، كما أنها تتعارض مع مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وغيرها من المواثيق الدولية المُلزمة.

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وأضاف رئيس هيئة مكافحة الفساد في الجنوب، أن وصل الأمر إلى أن يكون لقطر دور التأثير على إدارة فيسبوك فادارة فيسبوك انتهكت هذا الحق بغض النظر ان كان بالمال أو بغيرة وستفقد ثقة الرأي العام.

وأعرب عن تضامنه مع مؤسسة الفجر المصرية و مواقعها وخاصة موقع الخليج 365 القريب لقلوبنا والذي يغطي اخبار المجلس الانتقالي دوما بصورة مهنية وراقية