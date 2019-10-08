شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: السعودية تدعم وحدة اليمن.. وإيران تدير مشروع التخريب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن الجهود الاستثنائية التي تبذلها المملكة العربية السعودية لإسناد اليمن في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب المليشيا الحوثية، ورعاية حوار جدة لإنهاء تمرد المجلس الانتقالي في محافظة عدن، تأكيد إضافي وبرهان عملي على الدور البنَّاء الذي تلعبه لدعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه.

وأضاف عبر «تويتر» اليوم (الثلاثاء): «في المقابل، يدير نظام إيران مشروع الفوضى والتخريب في اليمن عبر رعاية مخطط الانقلاب الذي نفذته المليشيا الحوثية، ودعم الجماعات الإرهابية لتحويل اليمن إلى ساحة للصراع الإقليمي، ومنصة لاستهداف دول الجوار وإقلاق أمن واستقرار دول المنطقة، وتهديد حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر».

وتابع: «نعتز ونثمِّن، قيادةً وحكومةً وشعباً، لأشقائنا في السعودية مواقفهم الداعمة لبلادنا التي ستظل علامة فارقة في العلاقة بين البلدين، وستُدوَّن في أنصع صفحات التاريخ، ونؤكد لأشقائنا أن اليمنيين سيتذكروا تلك المواقف الأخوية النبيلة، ولن ينسوا من ناصرهم وساندهم في محنتهم التي خلَّفها الانقلاب».