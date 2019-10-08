أكد نقيب أصحاب الأفران في ​لبنان​ ​كاظم ابراهيم​ في حديث تلفزيوني له أنه "ان كل المؤسسات التي نتعاون معها ونستورد منها تطلب مننا ​دولار​، ما بين الخميس والجمعة سنعقد جمعية عمومية، ولكن لا ضوء حتى الآن وقد نكون قادمين على ​اضراب​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كاظم ابراهيم: لا ضوء حتى الآن وقد نقدم على اضراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.